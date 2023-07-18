縣府消防局竹南分隊隊員許顥瀚將代表消防署角逐在加拿大舉辦的第20屆世界警政消防運動會，縣長鍾東錦7月18日上午致贈1套印有苗栗縣的柔道服為他壯行，預祝他旗開得勝，凱旋歸來，讓世界看見台灣，為苗栗爭光。

世界警政消防運動會每2年舉辦1次，今年邁入第20屆的賽事7月26日至8月8日將在加拿大溫尼伯舉行，全國共有5位選手代表參賽，其中，苗栗縣消防局第2大隊竹南分隊隊員許顥瀚角逐柔道、角力、柔術3個項目。

27歲的許顥瀚，警專33期畢業，目前在竹南分隊服務，他從國小3年級起學習柔道，2018年曾自費前往南韓參加世界警政消防運動會贏得銅牌，2019年代表國家出賽獲得1金2銀2銅，上一屆2022年為台灣抱回5金2銀1銅。

縣長鍾東錦今天接見許顥瀚，並致贈1套印有苗栗縣的柔道服為他壯行，期勉他全力以赴，在本屆世界警政消防運動會拿下更好的成績，讓世界看見台灣，看見苗栗。

鍾東錦指出，很榮幸能夠為許顥瀚準備戰袍，許顥瀚是銅鑼鄉女婿，預祝他敲響銅鑼，旗開得勝，奪得更好的成績，不但是他個人的榮耀，更為苗栗爭光。

消防局指出，消防員穿著厚重裝備進出火場救災，對體能是一大挑戰，許顥瀚平日執勤認真，對消防工作充滿熱忱，自律要求高，體能、體格都維持得很好，他能夠代表國家出征世界警政消防運動會，同仁都為他感到驕傲，與有榮焉。