桃園市75歲張姓老翁誤闖基隆港口管制區，但老翁除了姓名、住處外，其餘不願回應員警。基隆警方請桃園警方協助，其轄區同安派出所所長謝青樺因曾在基隆服務，發現老翁獨居，請同事到基隆將其護送回桃園。

同安派出所日前接到基隆港務人員的電話，表示有位來自桃園的張姓老翁誤闖港口管制區被攔下，但除了姓名、住處資料外，不願回答其他詢問，請員警協助查證。

經員警訪查後，老翁並無家屬，也沒有可聯繫的親友，員警透過同安里長游淑峯的協助，與張老先生的老同事取得聯繫，確認他目前一人獨居，不知為何會跑到基隆，員警回覆時，港務人員表示因老先生並無不法行為已請其離開管制區。

謝青樺獲知，擔心老先生迷途無法返家，即透過同事情誼協助找尋張老先生，於6日中午接到基隆市警察局第三分局百福派出所同仁的消息，表示已找到張老先生並將其帶回所內休息，謝所長即指派警員鄭博仲及陳亞汎前往基隆，將張老先生安全護送返家。