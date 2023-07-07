台灣光罩公布2023年6月自結合併營收6億元，月減4.9％、年減9.94％，仍創同期次高。不過，第二季合併營收17.99億元，季增達15.11％、年減9.75％，創同期次高、歷史第四高。累計上半年合併營收33.63億元、年減9.14％，亦創同期次高。

台灣光罩表示，由於消費性電子需求疲弱，使美祿與群豐等與半導體相關的集團子公司營收表現尚未見起色。然而，部分子公司營運已出現好轉，其中專注於散熱技術的艾格生科技，在雷射領域頗有斬獲。

台灣光罩指出，由於雷射散熱基板具高技術門檻與高信賴性要求，過去由少數日本廠商所壟斷。艾格生科技挾高質量與性價比優勢，已成功打破日商壟斷並出貨給多家雷射廠商，近期營運已進入獲利階段。

此外，台灣光罩集團旗下的百樂電池今年在電池與儲能領域亦大有斬獲，近期已與美軍簽下5年軍規電池長約，將有助於集團下半年營運表現。

展望後市，台灣光罩表示，現階段光罩客戶訂單維持穩定，配合集團子公司營運逐漸進入成長軌道，預期集團營收表現將會逐步成長，公司經營階層對於達成今年營運目標仍深具信心。

台灣光罩總經理陳立惇先前表示，隨著新產能逐季開出、平均售價（ASP）提升，希望帶動今年營運逐季成長，全年本業營收及獲利目標均成長3成，並看好集團合併營收突破百億大關、再創新高，整體獲利表現亦可望優於去年。