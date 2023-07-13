智易第二季營收表現季增加約1成，整體表現符合預期。展望下半年，第三季為傳統網通旺季，加上北美高速傳輸基建題材，智易下半年營收將會優於上半年預估。
產能布局上，智易越南二期在北越，目前擴產接近完工，產線已完成設置，預計會在本季進行量產。
智易6月營收42.23億元，月增加2.9%、年增加6.2%，創下史上第五高；第二季營收121.38億元，季增加10.14%、年增加11.5%；累計上半年營收231.6億元、年增加9.3%。
智易(3596)今日除息，每股配發現金股利6.5元，開盤參考價125.5元，今受惠大盤勁揚逾250點，加上網通股表現強勢，智易股價開高震盪，股價最高一度達129元，填息率逾5成。
智易第二季營收表現季增加約1成，整體表現符合預期。展望下半年，第三季為傳統網通旺季，加上北美高速傳輸基建題材，智易下半年營收將會優於上半年預估。
產能布局上，智易越南二期在北越，目前擴產接近完工，產線已完成設置，預計會在本季進行量產。
智易6月營收42.23億元，月增加2.9%、年增加6.2%，創下史上第五高；第二季營收121.38億元，季增加10.14%、年增加11.5%；累計上半年營收231.6億元、年增加9.3%。
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