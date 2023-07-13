歐系外資表示，祥碩第二季營收16億元，季增加11%，表現優於預期，主要是因零組件供應鬆動，帶動祥碩客戶出貨增長，且最大客戶AMD重新將重心轉回到桌機領域，帶動祥碩ODM收入優於預期。然而，經過兩個季度的庫存調整，下半年的銷售狀況確實值得關注，但終端需求仍然存在不確定性，故目前預計祥碩下半年銷量將相對上半年持平。

歐系外資表示，可以注意到DDR5 DRAM相對於DDR4定價的溢價幅度正在縮小，且預計DDR5在PC中的滲透率到2023年底將達到30%，相較2022年底15~20%成長，祥碩在AMD600晶片產品組合中將會增加採用DDR5，這將有於提升ASP。整體來說，預計祥碩ODM營收在下半年將相較上半年成長8%，且到2024年更將持續成長33%。

在大陸業務招標部分，歐系外資表示，儘管祥碩強調其在大陸有特定標案，但並未表明下半年需求是否有明顯復甦跡象，另外，因為美國對半導體的禁令，所以對祥碩在大陸市場的發展持保守態度。考量大陸市場不確定性，將祥碩目標價由1200元調降1090元、評等維持中立。

祥碩期待已久的USB4商機，歐系外資表示，祥碩期望USB4 Host(主控端)可以在下半年完成認證，並在2024年出貨，只是ODM客戶的下一代晶片組基於成本考慮，傾向將I/O升級到PCIe 5.0而不是USB4，USB4 Host反倒有利祥碩在2024~2025年的自有品牌業務增長。預計祥碩隨著規格升級和出貨量增加，2024年自有品牌主機收入將增長24%。另外，雖然Host可能會讓祥碩進軍NB領域，但預計僅限於高階/遊戲領域採用。