走著瞧率先成為創新板第一間新經濟軟體公司，受惠於全球防詐需求增加，帶動Gogolook海外市場與多元產品線成長快速，今年上半年合併營收達3.71億，較去年同期成長99.68%。
在輔導券商元大證券的辦理下，投資人參與詢價圈購踴躍，共募集資金新台幣2.29億元。
信任科技服務商Gogolook承銷價格為215元，今天掛牌首日強攻漲停板236.5元，蜜月行情亮眼。
信任科技服務商Gogolook今(13)日以「走著瞧-創」名稱(6902)於證交所創新板掛牌上市，走著瞧今年前6月合併營收3.71億元，年增99.68%，今天掛牌首日漲停，蜜月行情亮眼。
走著瞧率先成為創新板第一間新經濟軟體公司，受惠於全球防詐需求增加，帶動Gogolook海外市場與多元產品線成長快速，今年上半年合併營收達3.71億，較去年同期成長99.68%。
在輔導券商元大證券的辦理下，投資人參與詢價圈購踴躍，共募集資金新台幣2.29億元。
信任科技服務商Gogolook承銷價格為215元，今天掛牌首日強攻漲停板236.5元，蜜月行情亮眼。
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