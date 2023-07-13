走著瞧率先成為創新板第一間新經濟軟體公司，受惠於全球防詐需求增加，帶動Gogolook海外市場與多元產品線成長快速，今年上半年合併營收達3.71億，較去年同期成長99.68%。

在輔導券商元大證券的辦理下，投資人參與詢價圈購踴躍，共募集資金新台幣2.29億元。

信任科技服務商Gogolook承銷價格為215元，今天掛牌首日強攻漲停板236.5元，蜜月行情亮眼。