巨鎧精密公司負責人為吳柏樺，公司資本額為6.04億元，主要業務包括從事汽車非原廠改裝部品市場之客製化LED汽車頭燈、尾燈、水箱護罩、水箱蓋及黑油蓋等汽車零組件之研發、製造及銷售。
在獲利方面，巨鎧精密2021年及2022年稅前淨利各為3.06億元及1.86億元，2023年第一季稅前盈餘為488萬元，每股稅後純益（EPS）各為4.29元、2.46元及0.06元。
證交所將於6月30日召開有價證券上市審議委員會，審議巨鎧精密（2254）申請股票創新板上市案。
巨鎧精密公司負責人為吳柏樺，公司資本額為6.04億元，主要業務包括從事汽車非原廠改裝部品市場之客製化LED汽車頭燈、尾燈、水箱護罩、水箱蓋及黑油蓋等汽車零組件之研發、製造及銷售。
在獲利方面，巨鎧精密2021年及2022年稅前淨利各為3.06億元及1.86億元，2023年第一季稅前盈餘為488萬元，每股稅後純益（EPS）各為4.29元、2.46元及0.06元。
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