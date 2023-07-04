南電2023年6月自結合併營收30.85億元，月減7.58％、年減達44.12％，為近28月低點。第二季合併營收101.33億元，季減19.45％、年減達33.27％，為近3年低點。累計上半年合併營收227.14億元、年減23.64％，為近3年同期低點、仍創同期第三高。

投顧法人指出，雖然載板價格已止穩，但景氣下滑、終端需求疲弱使客戶持續下修訂單，使南電第二季營收持續探底。由於稼動率偏低，預估南電第二季毛利率將失守20％關卡、降至2年半低點，使稅後淨利下探近11季低點，每股盈餘估約1.9元。

南電先前坦言訂單能見度僅約3個月，使第二季營運承壓，但隨著新開發的新世代產品需求逐步顯現，預期第二季營運將落底、下半年會比上半年好。董事長吳嘉昭認為，南電第二季營運狀況不算太差，整體而言可度過景氣低迷期，仍看好載板未來發展空間。

投顧法人則較保守看待，認為因終端需求續疲、客戶能見度偏低，雖有部分客戶急單、但延續性不足，預期南電第三季營收將持續衰退，寄望第四季客戶庫存調整告一段落、配合樹林廠二期及錦興廠產線改造陸續完成，ABF載板需求回溫帶動明年營收重返成長軌道。

投顧法人認為，受稼動率偏低及降價影響，南電今年營收將衰退逾3成，毛利率降至約24％的近3年低點，稅後淨利估年減約65％、降至近3年低點，仍可望賺1股本，明年營收及獲利可望分別反彈17％、47％，目前評價並未偏低，維持「中立」評等。