渣打銀分析，美國經濟在未來12個月出現衰退的機率為70%，但預估的衰退時間點可能推遲到2024年第一季，較此前預期的要晚。在被壓抑的需求和疫情期間積累的超額儲蓄的幫助下，服務需求與消費仍持續支持經濟動能。然而，各項領先指標顯示，過去一年全球主要央行同步貨幣收緊政策正開始影響經濟活動。

成熟國家和中國大陸的通膨走向產生分歧，美國和歐洲的央行持續採取強硬立場抑制通膨，而中國大陸則面臨通縮風險。因此，市場預期美國聯準會將在年底前暫停升息保持觀望，然後可能在2024 年上半年隨著經濟衰退風險浮現而轉向降息。其它成熟國家如歐洲、英國將持續緊縮貨幣政策抗通膨。另一方面，中國央行為支撐經濟動能避免通縮，在六月份啟動降息，同時中國大陸官方推出了激勵措施來支持房地產和促進民間消費。

在這種背景下，投資者很容易全心全意高追股市，不然就是退回到非常保守的投資組合。渣打銀行財富管理團隊認為投資者可以沉著應對(CALM)，評估自身的風險承受情況，並參考以下四種方式穩定投資組合：把握市場亮點-Capitalise on market opportunities（考慮配置優質政府債券，並評估將股票提升為核心配置），多元分散投資-Allocate broadly（分散投資可能勝過集中資金於基礎投資組合），偏向亞洲市場-Lean to Asia，（亞洲股市及債市的相對價值較高）， 靈活管理波動-Manage volatility（在機會型配置中採用槓鈴式股票行業策略，以及預計未來1-3個月美元區間狹幅波動，留意匯市交易機會）。

在股市方面，渣打銀行分折，中國大陸經濟數據表現不佳，但其官方可能會繼續推出針對性的刺激措施，以支持經濟成長，預期中國股票的表現可能與亞洲區域指數一致。此外，印度股市在評價面溢價與企業盈餘成長強勁的預期之間展開拉鋸，其表現也可能與此區域指數一致。日本企業公司治理改善、股票回購以及評價面相對合理，支持上調日本股票至看好的觀點。

美股方面，通訊服務和科技行業提供較具吸引力的成長前景，渣打銀行同時看好防禦性的健康護理行業以平衡風險；歐洲方面，則相對看好非必需品消費、金融、科技行業。

至於債市，渣打銀分析，成熟國家面臨經濟衰退風險，預期通膨逐漸獲得控制後，主要央行將放緩甚至扭轉貨幣緊縮政策，重申相對看好債券資產（包括美元政府債及優質公司債）表現。由於美國經濟指標放緩和金融緊縮壓力浮現，聯準會升息周期來到尾聲。預期未來12個月美國10年期公債殖利率將可能降至3.00-3.25%區間，基準利率走低有利於債券資產價格表現。

渣打銀行財富管理團隊看好亞洲美元債券以及成熟市場投資級政府債觀點；維持成熟市場投資級公司債券基本配置的觀點。相對看淡成熟市場非投資級企業債券、新興市場當地貨幣債券，以及新興市場美元政府債券。