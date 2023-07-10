雖然上周美國股市掉頭向下，但標普500指數在今年迄今仍上漲了約15%。CIO認為，這顯示了美國股市對美聯儲最終實現經濟軟著陸的概率預期過於樂觀。在這種背景下，我們認為債券的風險回報前景要好於股票。

美國6月非農就業人口新增職位回落至20.9萬，低於預期的22.5萬，為2020年12月以來增長最少，前值由33.9萬下修至30.6萬；失業率由3.7%跌至3.6%，至於6月平均時薪同比升4.4%，高於預期的4.2%，為美聯儲加息路徑提供了進一步的資訊。

美聯儲加息幅度可能超過市場預期的風險依然存在。美聯儲利率點陣圖顯示，利率峰值會略高，在5.5%和5.7%之間，相當於有50個基點的額外緊縮。美聯儲主席鮑威爾最近表示，他不會完全排除連續加息的考慮。

先前加息的延遲效應仍在產生影響，給經濟增加了阻力。儘管美聯儲在6月份保持利率不變，但在短短一年多時間里加息500個基點，是自20世紀80年代以來最快的加息步伐。再加上美聯儲持續發出鷹派資訊，這種緊縮政策創造了更多的限制性條件。

上週三，5年期美國國債的實際收益率自2008年以來首次收於2%以上，突顯了此情況。與此同時，10年期國債的名義收益率在上週四升至4%以上，為自3月初矽谷銀行倒閉以來的最高水準。2年期美國國債收益率攀升至5%以上，達到16年高點。

股市估值幾乎沒有政策犯錯的餘地。根據MSCI美國指數，美國股市的12個月預期市盈率為19.3倍，比15年平均水準高出約19%。歷史上，這個水準一般對應10年期美國國債收益率低於2%，而不是目前4%左右。鑒於12個月的每股收益增長率一直高於1960年後的趨勢增長率，即使美聯儲成功引導美國經濟軟著陸，我們認為迅速反彈的可能性也很小。

因此，在這種背景下，固定收益的風險回報前景要好於股票。具體而言，考慮到具有吸引力的總收益率，以及投資者將重點從通脹風險轉向增長風險後資本增值的潛力，看好優質債券。