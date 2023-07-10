威剛公告6月合併營收為22.83億元，年減23.87%、月減6.95%。儘管第二季記憶體整體價格仍季下滑，但公司第二季出貨量持續增長，單季合併營收68.65億元，季減4.76%、年減21.18%。累計今年上半年合併營收為140.75億元，年減23.80%。

威剛表示，公司維持先前對記憶體產業的看法，除了第二季DRAM現貨價已經止跌持穩，看好DRAM合約價也將在下半年落底。董事長陳立白進一步指出，近期上游供應商對DRAM價格態度已紛紛轉趨正向，議價空間緊縮，伴隨著減產效益將在第三季顯現，加上終端客戶的DRAM庫存水位普遍回復健康，在主客觀條件兼具下，預期第三季的DRAM合約價跌幅將明顯收斂，現貨價則可望領先起漲，成為公司下半年營運成長動能。

另一方面，NAND Flash下半年仍有小幅跌價空間，雖然價格落底的時間點將會落後DRAM，但整體市況已較上半年大幅改善。縱觀而言，公司認為記憶體產業在谷底盤旋的時間已接近尾聲，只要伺服器、消費性電子產品需求重啟，產業回歸供需平衡的時間指日可待。

威剛第二季產品營收結構與第一季相當，第一大產品線DRAM占比44.68%，SSD為31.73%，記憶卡、隨身碟與其他產品為23.59%。6月DRAM營收貢獻比例44.15%，SSD占比31.12%，記憶卡、隨身碟與其他產品24.73%。