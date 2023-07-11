瓦城表示，營收動能主要來自端午連假來店消費、應景粽子線上線下同步熱銷、謝師宴進入高潮，以及集團旗下品牌積極展店挹注，成功的行銷活動亦有效提升平均客單並吸引消費客群回流，同步帶動業績成長，且去年基期較低。

展望後市，隨著暑期旅遊聚餐旺季到來，國旅與國際觀光客將持續為台灣餐飲業帶來人潮，為餐飲業創造潛在成長機會。瓦城旗下既有品牌順勢推出夏季限定甜品，並以泰式料理旗艦瓦城、跨菜系中式料理時時香為主力，自第二季起加速拓點，增加門市規模密度。

瓦城6～8月間規畫新展6家店，包括瓦城在豐原太平洋及新店裕隆城的2家，時時香於宜蘭新月、華泰名品城及新店裕隆城的3家，以及樂子the Diner的台中三越店將陸續開幕，增添營運成長動能，對下半年展望樂觀看待。

瓦城年初入主投資人氣美式餐廳樂子the Diner，除導入高效後勤服務與經營管理機制，並以集團既有資源加強發展，拓點首站將首度進駐中台灣指標百貨。未來將在集團支援下持續深入擴大全台市場版圖，成為挹注集團業績成長動能的生力軍。