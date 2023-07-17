泛歐STOXX 600指數稍早前下跌0.5%。

投資人看好聯準會可能很快結束升息周期，該指數上周收漲近3%。

周一剛出爐的數據顯示，由於需求減弱，中國第二季經濟增長乏力，導致大宗商品價格下跌，受此打擊，礦業股與能源股指數分別下跌1.6%和0.8%。

歷峰集團目前暴跌逾8%，其上季營收有機增長率為19%，但表現不如分析師預期。

LVMH、愛馬仕（Hermes）和開雲集團（Kering）等其他倚重中國市場的精品業者股價亦同步走低。