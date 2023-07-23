從演員出道的鳳小岳，在電影《艋舺》、《女朋友男朋友》、電視劇《華燈初上》嶄露頭角，近期跨足歌手備受關注。鳳小岳與圈外妻子結婚7年，對於家庭生活向來低調的他，近日卻首度與愛妻同框，照片曝光後讓網友們驚呼「有點昆凌+張本渝的感覺」、「太太好美啊」。

鳳小岳2016年與圈外女友洪喆君結婚，近期夫妻倆一同為美國精品Tiffany & Co.拍攝產品形象照，他透露「這次是太太第一次和我一起公開露臉」，只見兩人不時對看，鳳小岳也從後方緊緊摟住老婆，甜蜜指數破表。

只見愛妻雖然是圈外人，不過氣質和亮眼外型絲毫不輸女明星，被網友大讚：「老婆真的太美了」、「男的帥女的美，幸福喔！」、「郎才女貌」、「鳳太太真美呀!! 小岳心中永遠的女神」、「直接出道了」，貼文吸引許多人朝聖。

事實上，鳳小岳是個愛家好男人，前陣子他宣傳台語新單曲《風車》，除了參與快問快答活動，現場出考題請他畫心目中太太、兒子「小木耳」模樣，他馬上繪畫出辣椒、忍者龜分別代表太太、兒子，他甜蜜說，「小辣椒的內、外都很辣，辣也是很凶的辣，不好惹，要小心翼翼、小心處理。」他與兒子都很喜愛卡通《忍者龜》，時常與兒子暢聊忍者相關話題，現在還會透過忍者龜來教導傳達給兒子正確的價值觀、想法，開心喊：「很感謝忍者龜。」