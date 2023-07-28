梧桐妹(Angel)是金馬影后賈靜雯與孫志浩的女兒，平時常在社群平台分享美照，上月剛滿18歲，發出生日文的同時，附上超辣綠色細肩帶洋裝的照片，讓粉絲眼睛大吃冰淇淋。最近她與曹格14歲帥兒JOE互PO對方的照片，意外被傳成姊弟戀情侶，對此，曹格兒子親自闢謠了。

梧桐妹26日在IG限時動態PO出JOE專心打籃球的照片，JOE則貼出梧桐妹拿手機自拍、俏皮眨眼吐舌頭的照片，並標註彼此的社群帳號，引發網友揣測兩人進展為男女朋友關係，該話題閱讀量累積超過20萬，甚至衝上微博文娛榜熱搜。

曹格兒子跟梧桐妹互發對方照片。(圖/梧桐妹 IG、Joe IG)

對此，曹格兒子JOE晚間更新限時動態，發出黑底白字圖寫下：「Just a friend chill」，直接否認戀情。事實上，賈靜雯受訪說過女兒很有異性緣，並表示不反對她談戀愛，梧桐妹去年也公開未來男友的兩大條件，坦言喜歡帥哥，但重點是個性要好，還開玩笑要網友幫忙介紹對象：「可以來介紹幾個哈哈哈。」

JOE小時候與爸爸曹格跟妹妹Grace參加大陸綜藝節目《爸爸去哪兒》，活潑可愛的樣貌圈粉無數，如今多年過去，他已長成14歲的少年，平時愛好打籃球，前幾天還去馬來西亞打球賽，帥氣模樣讓網友大讚：「完全是我心目中男朋友的樣子」、「笑起來好可愛」、「Joe真的長大了」、「現在是大帥哥了耶！」