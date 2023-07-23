展瑞（左二）、展榮（右二）驚喜現身黃氏兄弟見面會。（PressPlay提供）

網紅黃氏兄弟哲哲（左）、瑋瑋今天舉辦台北見面會。（PressPlay提供）

百萬YouTuber「黃氏兄弟」哲哲、瑋瑋成軍6年，自成立起，每年暑假就舉辦「返校日」見面會，今年主題為以「返校日6：下課十分鐘」，22、23 日一連2天在高雄、台北開唱，門票2000張一開賣就被掃蕩一空，吸引上千名黃豆（粉絲名）到場應援，今（23日）的台北見面會上，展榮展瑞突然現身，令現場粉絲們又驚又喜。

黃氏兄弟這次見面會以故事劇情的影片揭開音樂會序幕，並演唱〈不專心〉、〈我的新座位〉作開場，緊接著展榮展瑞驚喜現身舞台，並與黃氏兄弟一起演出2首單曲〈十分鐘的戀愛〉、〈愛〉，立刻引來歌迷高分貝尖叫。

下半場播出過往返校日花絮影片，讓全場歌迷陷入瘋狂，讓不少粉絲感動落淚，隨後黃氏兄弟一連盡心演唱〈專家模式〉、〈光〉、〈室友〉、〈曖昧變成傷害〉、〈Bye了極限〉等歌曲 。

黃氏兄弟感性說：「6年時間我們走過不同階段，做一個有溫度的人是我們的初衷跟目標，未來會堅持讓我們的音樂與表演，成為大家走在每一段人生旅途上的力量。」