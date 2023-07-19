主持人黃子佼先前遭指控性騷，事後發出自白影片道歉並爆出多位藝人的醜聞，隨後自殘送醫，至於老婆孟耿如目前工作暫停，但個人畫展「ARU幻夢星空」仍如期舉行。18日張小燕現身畫展，被問及黃子佼的近況，反應曝光。

孟耿如的個人創作展「ARU幻夢星空」在台北白石畫廊開展，但因黃子佼性騷風波影響，孟耿如並未出席開幕酒會，更取消兩場藝術家座談活動，雖孟耿如未到場，但她仍親手寫了一封信與創作理念，希望大家看展覽時可以暫時忘記「當人類」的感覺，找回最單純原始的自己。

然而，展館官方社群平台18日上傳限時動態曬出張小燕看展的照片，根據《壹蘋新聞網》報導，張小燕在被問及看展心得及黃子佼近況時都未做出回應，僅提醒媒體工作不要太累。

張小燕現身孟耿如展覽。（圖／翻攝自白石畫廊IG）

事實上，張小燕與黃子佼以師徒相稱20多年，默契十足，兩人還曾以節目《紅白紅白我勝利》共同榮獲金鐘綜藝節目主持人獎，如今黃子佼陷入性騷醜聞，張小燕自責回應：「孩子沒教好，我深深覺得痛」。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。