名主持人黃子佼上月因捲入性騷擾疑雲自殘送醫，昨(19日)晚間他曬出2萬字文章表達心路歷程，其中他提到出院後他面對現實，不僅打給恩師張小燕懺悔，更致電張惠妹的經紀人陳鎮川，爆哭兩小時，第一時間還是無法發布文字聲明，一個月過去心情穩定後才打出這些文字。

黃子佼昨發文表示，自己發現撿回一命後，第一句話是問老婆孟耿如為何要救他，他已經想好在6月19日那天後什麼都不要了，對於意外得到的「明天」及「未來」都無法思考，常常秒哭，被張小燕說是有5歲情緒、50多歲的身體。

黃子佼說，出院後向張小燕、陳鎮川坦白了這幾天的想法，哭哭啼啼兩小時，很難整理出文字聲明，再次口述後，幫忙撰稿的人仍無法幫忙歸納，就這樣一個月過去，等到他心情平靜，比較不容易哭泣的時候，才開始想是否該對外表達什麼，但他又覺得自己沒哭是否在壓抑，偶爾上一秒才在享受喜樂、下秒就被無奈的事情拖進水中，感覺窒息，「這是我這陣子的真實寫照。日子過得莫名其妙。」

對於未來的工作，黃子佼表示還是要謝謝張小燕和孟耿如理性分析，想出方法能夠繼續支持旗下團隊的生計，但這一切的前提是要黃子佼找回自己的責任感，然而黃子佼依舊被自責淹沒，自認無法承受大家的愛，就在這鬱悶的時期直到一個時間點，才終於有能力擔起責任，他形容：「一個月，抽絲剝繭，去蕪存菁，試著勇敢。」

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

張老師專線：1980

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。