南韓頂流男神元斌2000年憑藉出演經典韓劇《藍色生死戀》，成為炙手可熱的紅星，後因電影《大叔》升格影帝，演藝事業達到巔峰，不過在這之後他就沒有新作品，只有偶爾在廣告中露面，私生活相當低調，近日有網友透露在廚藝課巧遇他，並表示45歲的他依舊超凍齡。
近日有網友發文透露，去料理教室時遇到元斌，驚嘆他皮膚依舊乾淨光滑、好到發亮，完全沒有中年男子的感覺，凍齡到像少年，而且還會把製作好的芝麻油分送給大家，相當親民。
其實，過去也有網友透露收到元斌、李奈映夫妻自己種植的野櫻莓汁，不過直接喝太苦了，還幽默表示「如果喝這麼苦的野櫻莓汁，喝下去會跟奈映姐姐一樣漂亮嗎？」而兩人農村生活也跟著曝光。
元斌已沒拍戲13年，低調的他也完全沒使用社群軟體，因此只能偶爾從廣告看到他帥氣的模樣，2015年和女星李奈映結婚，私生活更為低調，日前愛妻被問到他何時復出，她也表示「那位（元斌）很認真在看劇本」，透露他會回歸的，要大家再等等他。
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