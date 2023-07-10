韓星玄彬升格當爸後人氣更旺！日前接下OSIM按摩椅代言工作，在宣傳影片中不但展現太平洋寬肩，躺在按摩椅上時也露出舒服的陶醉模樣。
OSIM發布玄彬為新商品uDream Pro 5感養身椅代言人，為了演繹OSIM uDream Pro 5強調極緻的沉浸式體驗、5感智能化永續管理，品牌首次以戶外作為拍攝場景，玄彬化身養身派自然系男神，花絮畫面中徜徉在天地之間，自然的將五種感官徹底釋放。
韓星玄彬升格當爸後人氣更旺！日前接下OSIM按摩椅代言工作，在宣傳影片中不但展現太平洋寬肩，躺在按摩椅上時也露出舒服的陶醉模樣。
OSIM發布玄彬為新商品uDream Pro 5感養身椅代言人，為了演繹OSIM uDream Pro 5強調極緻的沉浸式體驗、5感智能化永續管理，品牌首次以戶外作為拍攝場景，玄彬化身養身派自然系男神，花絮畫面中徜徉在天地之間，自然的將五種感官徹底釋放。
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