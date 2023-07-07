不過，岱宇自結6月合併營收4.13億元，年減1.62％，主因是6月是淡、旺季交替期，影響單月營收表現。

岱宇表示，全球家用健身器材產業，歷經1年多的庫存去化，目前市場需求已逐漸回到正常軌道，下半年將有望回到以往旺季的水準，加上集團今年持續積極拓展全球的銷售通路，包括旗下格鬥重訓品牌UFC，打進美國大型零售商Walmart的通路銷售，而在原有的通路中，亦有增加新品項銷售。

在新產品方面，集團於今年推出全新改款的健身器材產品與智能化重訓設備，以刺激市場端的換機需求。

岱宇指出，集團在醫療復健領域，亦有所突破，近期攜手比勁（BGYM），以「雙品牌聯名」方式，在台灣推出「健康智能按摩椅-M718雲朵柔感按摩椅」，以進攻居家紓壓市場。

「M718雲朵柔感按摩椅」，採用全新訂製360°雙擺揉動力按摩球，特選五大減壓按摩手法，為現代人常見酸痛部位，及身體高壓區塊提供日常解決方案。

展望下半年，看好健身器材市場庫存水位，已回復正常水準，岱宇旗下各品牌皆已推出多款新產品搶市，加上新銷售通路的加入，預期集團整體營運，將有望隨著銷售旺季逐季墊高。

在電動輔助自行車事業方面，岱宇說，近期除與美國大型運動器材通路商，洽談電動輔助自行車代工業務外，集團旗下全新電輔車自有品牌Cikada，6月已分別參加美國與歐洲的自行車展，除有助於提升Cikada知名度外，亦有利於未來歐美地區接單。