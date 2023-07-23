日本女星廣末涼子有著「20世紀末最正美少女」的別稱，近期她爆出與一名米其林一星名廚鳥羽周作發生「婚外情」的消息後，形象重創，丟失不少廣告、代言。她日前才被丈夫井筒順(Candle JUNE)證實已經在協議離婚，今(23日)便透過經紀公司發出聲明，宣布與丈夫離婚，而井筒順事後也在社群上更新一則貼文，其內容「隻字未提廣末涼子」。

廣末涼子今日透過所屬經紀公司「フラーム」的官方網站發布聲明，宣布與丈夫井筒順離婚，「雖然這是私事，但我和先生經過討論後，同意離婚，並提交了離婚申請。」也一併坦言自己考慮了很久，但為了讓事件有個結束，以及不想再擴大焦慮和擔憂，因此決定透過這次的聲明來告訴大家。斷了長達13年的婚姻關係。

相關消息曝光後，在日網上引發討論。此外，井筒順也於該篇聲明發布後不久，在社群上更新貼文，不過此則貼文之中，並未提及廣末涼子以及離婚事件，而是寫下：「Fuji Rock Fes(日本富士搖滾音樂祭) IN.」等字句，宣傳他承接的新工作，還附上一張屋頂棚架上帶有鹿角裝飾及藍天白雲的照片。此外，據日媒《日刊體育》報導，井筒順將在該場活動中負責部分場地的搭建，且他前一日便飛往福島縣雙葉町，參加活動的事前會議。而該則貼文PO出後，吸引不少網友前來為他加油打氣，留言：「請加油，我會支持你的」、「保持蠟燭燃燒，生活永遠在前方」、「日子還要繼續，還請保重身心。」

事實上，井筒順上月18日曾瞞著妻子廣末涼子召開記者會，表示自從不倫緋聞爆出後，收到許多恐嚇訊息，雖然沒有造成實質影響，但已經深深打擾到家人們的生活，而在記者會中，他也證實了正與廣末涼子談離婚中，且雙方是分房睡。