在婚姻自由的時代，許多人當遇到婚姻不美滿時，會選擇果斷離開對方，記取教訓改變自己，大陸《搜狐網》運勢專欄指出，生肖牛、羊、雞能在第二段婚姻中尋找到良好對象，並且過得越來越幸福。

▍生肖牛

生肖牛對愛情忠貞不渝，眼裡容不下一粒沙。他們追求完美的性格往往導致婚姻失敗。而失敗後，懂得反省前一段婚姻中的問題，並記取教訓改變自己，在經歷第一次離婚的痛苦後，會變得更加謹慎挑選對象，所以多半在二婚後越來越幸福。

▍生肖羊

生肖羊外表看似溫順，但在婚姻中卻不是如此，容易為芝麻小事與伴侶大吵大鬧，導致伴侶受不了提出離婚。而在婚姻失敗後，懂得收斂脾氣和適度溝通，所以第二段婚姻中能與伴侶建立良好的互動。

▍生肖雞

生肖雞性格剛烈，想法簡單。他們總是對愛情抱著美好憧憬，在婚姻中禁不住伴侶的甜言蜜語，進而為對方付出一切，但往往不被珍惜，婚姻宣告失敗後，會不斷充實自己，並改善耳根子軟的毛病，所以在二婚後能向伴侶適時表達意見，且互相尊重包容。