明天就是8月1日，《生肖星座運勢命理玄學》運勢專欄指出，生肖牛、豬、虎8月運勢超級旺，其中生肖牛不僅能遇見心儀對象，事業有望獲得貴人幫助升職加薪；生肖豬事業把握機會獲得良好表現，投資能賺取豐厚錢財；生肖虎則有中獎運，投資能用錢滾錢方式得到更高收益。

▍生肖牛

生肖牛在8月運勢將超級旺，不僅桃花朵朵開，有望獲得月老牽紅線，遇見心儀對象並迅速發展關係。另外，事業方面迎來貴人幫助，能發揮所長進展順利，升職加薪盡在不遠處。

▍生肖豬

生肖豬在8月好運降臨，事業方面能把握眼前機會，獲得良好表現，令老闆滿意進而升職加薪。另外，近期受財神眷顧，不僅投資有望賺取豐厚錢財，存摺數字更是不斷上漲。

▍生肖虎

生肖虎在8月運勢爆棚，買彩券或抽獎能贏得一筆獎金，在投資方面，也懂得利用錢滾錢方式，賺取更高收益，錢財不斷流入口袋，非常好運可好好把握。