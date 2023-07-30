Melody（殷悅，本名：劉恭顯）本月7日宣布和富商老公吳育奇結束17年婚姻，原本以為兩人和平離婚，之後男方友人跳出指控Melody「誘導離婚」，雙方爭執不下。兩性專家欣西亞近期則在節目中剖析，過去看Melody上節目批評和丈夫感情轉淡，已經不常接吻，讓欣西亞覺得Melody可能是計較很小細節的人，另一半在婚姻中的壓力可想而知。

欣西亞近日在《新聞挖挖哇》分享，過去看到Melody在節目上對老公大發嬌嗔，說老公現在要出門的時候都沒有親吻跟擁抱，可見她在婚姻中在意小細節，但有些夫妻可能不在乎這些，認為只要大方向例如老公有賺錢回家、有帶老婆看電影就好，而Melody的老公可能會覺得連這種小細節都會被老婆挑剔且還在節目上說出來，「他（吳育奇）可能就會覺得說生活上老是被老婆拿著那個放大鏡在檢查」。

欣西亞認為Melody老公可能在婚姻裡很辛苦。（圖／翻攝自欣西亞和Shane任翔臉書）

至於Melody被指控誘導離婚，並逼吳育奇簽下不平等離婚協議，欣西亞說，她認為如果夫妻走到談離婚那步，男人都會重視自尊和面子，可能會念在太太過去辛苦生孩子而不忍斤斤計較，也許因為這理由，再加上Melody本身個性是甜姐兒，吳育奇才會在一開始答應她的要求，簽後才拿協議去找律師看，才發現虧大了。

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最後，欣西亞補充說，就她在做婚姻諮詢的經驗，很多時候造成婚姻真的破裂並非因為第三者，有許多正宮發現另一半偷吃，基於經濟大權在男方手上、不想讓對方稱心如意等理由，正宮可能會選擇隱忍不離婚，而真的讓人忍無可忍提離婚的多半是因為現實問題，如婆媳關係不合、嫌棄男方財力等，雙方在價值觀和生活習慣無法協調下才會義無反顧走上離婚這條路。