34歲日本桌球天后福原愛和江宏傑的破碎婚姻最近成為台日網友熱議話題，上週江宏傑「突襲式」在日本舉行記者會，表示很感謝日本法院判他勝訴，但福原愛不打算聽從法院判決，涉嫌「ABDUCTION（綁架）」。若福原愛在記者會後仍拒絕執行判決會如何？日本律師本村安宏受訪表示，最嚴重可能會被發布國際通緝令。

據《女性自身》報導，熟悉國際離婚案件的律師本村安宏表示，大多數情況下，雙方律師在溝通就會說明若沒遵守判決的結果，拒絕配合的那方應該要提出正當理由，對於自己的行為才站得住腳。但若拒絕那方仍不改變自己的主張會如何？本村安宏律師說，若需要出動警方找尋住所，就必須提出刑事起訴。

本村安宏舉例，像是前議員東谷義和之前因未出席國會議程被除名，喪失了議員「不逮捕保護傘」，幾個月前他因涉嫌違反暴力行為要求到案說明，但東谷義和遲遲未配合，遭警方通緝且護照被註銷，而他選擇滯留在阿拉伯聯合大公國，警方為了逮捕他，不得不請國際刑警組織（ICPO）發布國際通緝令，才能派人往當地逮捕東谷義和回日本。

本村安宏表示，若福原愛仍不肯配合，江宏傑那方只能提出刑事告訴了，若仍被拒絕有可能被發布國際通緝令。而江宏傑先前在記者會上跟律師表示，就他們所知，福原愛這段時間還到了新加坡一趟，不解名人為何會做出這種行徑，不希望最後必須「強制執行」。對此，福原愛透過律師表示，雙方的日本律師一直有在持續溝通交流，並不是江宏傑所說的神隱消失擺爛，找不到協商窗口。