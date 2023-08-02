楊祐寧成為二寶爸後2日首度現身TUMI新品鑑賞會，他透露二女兒現在還未滿月，跟老婆仍住在月子中心，大女兒則還不能跟小女兒接觸，僅可透過玻璃窗看妹妹，是否擔心以後姐妹爭風吃醋？楊祐寧說家裡的教育不會讓他們比較，也不會富養，像大女兒知道有妹妹後也很開心，無私挑出自己的玩具要當成禮物送給妹妹。

還會想繼續再多生？楊祐寧表示自己一直相信多子多孫多福氣這句話，但生小孩的主導權在老婆，笑說：「她願意，我就很願意配合。」是否會想要拚到有個男娃？楊祐寧說家裡沒有非得生兒子的壓力，也期待以後早上起床看見兩個可愛的女兒在床上爬。

楊祐寧迎接一家四口的生活，坦言家庭生活展開，有些興趣必須要捨棄，為維持衝浪、騎單車的愛好，他已沒有多餘的時間再分給更多的娛樂，所以之前熱愛的重機就賣給朋友了，「心愛的摩托車放在那邊不騎很心疼，剛好朋友很喜歡就賣了。」算是為家庭做出部分割捨。

楊祐寧夫妻倆和Melody有私交，聊到有無關心對方離婚的事，楊祐寧直言有看到新聞，跟大家一樣驚訝，但沒有特別去傳訊息關心，「相信她現在需要多一點空間，盡量不打擾。」而由他主演、遲遲未上檔的影集《接招吧！製作人》究竟何時開播？他表示後製已完成，目前在等確定的播出平台。