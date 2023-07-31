天后李玟（CoCo）7月5日於香港過世，享年48歲，外界無不感到震驚、痛心，今（31）日將於香港殯儀館舉行告別式，明天將進行火化儀式，李玟老公Bruce跟2個繼女約莫下午3點45分抵達殯儀館，李玟的母親將缺席儀式，依照白髮人不送黑髮人的傳統習俗，老公Bruce與2繼女坐在第二排，儀式結束後就離開，不少演藝圈巨星為李玟錄製追思影片，歌神張學友表示惋惜。

歌神張學友表示：「我想大家都公認CoCo是我們華語樂壇裡面一個非常有實力的唱將，她的離開很明顯是一個很大很大的損失，而且她太年輕了，願妳安息CoCo，我們都會想念妳。」歌手鍾鎮濤說李玟舞臺表現與善良的心會永遠留在大家心中，大陸男星張藝興感謝李玟對他的關心與照顧，第一次合作是在電視劇裡，李玟和他一起跳了舞，第二次是在音樂節目合作舞臺，後來兩人一起合作單曲，「妳永遠是我最尊敬、最崇拜的姊姊，希望妳到另一個世界，那個世界沒有悲痛，沒有悲傷，只有音樂和快樂，還有妳喜歡的舞蹈，我永遠想妳」。

張學友嘆李玟太年輕就離開。（圖／Nancy Lee Youtube）

譚詠麟談李玟。（圖／Nancy Lee Youtube）

（來源／影片取自Nancy Lee YouTube，如遭刪除請見諒。）

資深歌手譚詠麟直言：「CoCo一直以來給我的感覺是熱愛音樂，熱於幫助人，我常認為CoCo是上天送給我們人間的一份禮物，CoCo You’re the best,Rest in pease。」現場除了李玟的親朋好友送她最後一程，也有大批粉絲上前致意。