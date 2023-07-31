李玟（CoCo）今（31）日在香港殯儀館舉辦告別式，許多親友、藝人好友都前來送李玟最後一程，現場一片哀戚。而告別式開始之前，演藝圈中眾多大咖好友都錄製影片，弔念這位閃亮巨星。

歌手Selina（任家萱）在影片中表示，自己一直是李玟的粉絲，感謝李玟帶給我們美妙的舞姿，美麗的歌聲，妳永遠在我心中，願妳在另外一個世界一切安好，自由自在地飛翔。」

孫燕姿則表示「我們都會記得Coco最棒的笑容、最棒的演出，謝謝Coco帶給我們的美好。」

另外，陶喆透露自己還未出道前就認識了Coco，那時候聽到她的音樂都覺得「真的很厲害」，過幾年出道後有機會與Coco合作歌曲《手牽手》，而陶喆現在只想跟Coco說「we miss you」，因為我們知道Coco現在其實在一個更好的地方，因此陶喆最後再次強調「我們想念妳的靈魂，想念妳的心、想念妳的音樂、我們想妳。」