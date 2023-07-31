天后李玟（Co Co）本月5日辭世，享年48歲，家屬於今（31日）下午舉辦告別式，李玟二姊李思林在YouTube頻道直播李玟的告別式，播放眾星追思影片，集結李安、成龍、郭富城、蔡依林、侯佩岑、黃曉明、王力宏等人道出對李玟的思念，王力宏大讚李玟是天才，侯佩岑更形容李玟就是「最閃耀的那顆星」，她說「妳堅強笑容背後是汗水淚水淬鍊而成，無可取代」！

侯佩岑強忍悲傷說，Co Co永遠是天上最閃耀的那顆星，「你的才華有目共睹，你的溫暖感染每個人。真的很捨不得你，因為你那堅強笑容的背後，是很多汗水淬鍊出來的」，侯佩岑認為李玟留下來的是一個傳奇，「是一個無可取代的legacy，生命能夠有你，我們都很幸福，我們會永遠記得你的好。」

王力宏大讚李玟就是天才，雖然她個子不高，不過王力宏認為，李玟一站上舞台就是一個巨人，「我現在都還是覺得很神奇，她的氣場怎麼會這麼強大」，李玟還王力宏注意細節，「比如有一天她在辦公室，她幫大家買了很好喝的飲料，她給了我一杯我嘗了一口，挖怎麼這麼好喝，這是她非常特別的天分，而且會永遠傳遞下去在粉絲們、在朋友們的心，謝謝CoCo，願主保佑你。」

蕭敬騰則分享和李玟的故事，表示他小時候看到李玟的作品「真的震驚了我們全家人，唱腔非常國際，所以當時就非常非常的震驚，因為在亞洲我們很少可以聽到這樣子的音樂人」，直到蕭敬騰入行，李玟上前問他「首先她跟我表達了她對我的一首作品，這首作品叫做《你》，她非常喜歡然後她也問了我問題說這首歌的意境是在說什麼，她想跟我確認是否跟她心中所想的一致，然後我就跟她分享，當時我們就聊得非常開心，因為我非常非常非常感動，就是從小這麼崇拜的偶像，竟然在跟我聊我的作品，然後說很喜歡我的作品，我印象非常深刻」。

蕭敬騰還和李玟一起吃宵夜，「很開心的是CoCo老師也在節目裡面演唱了我的這首作品，非常非常感動，在之後的日子，也很有幸的，能夠跟CoCo老師繼續在舞臺上面更多的合作，後來我們也一起唱了《臥虎藏龍》的主題曲，也多次在舞臺上面有很多的合作，謝謝CoCo老師給我們這麼多美好的回憶，非常感恩」。

蕭敬騰感性說：「接下來的日子就讓我們後輩繼續幫老師來傳承她的精神，她的音樂、她的熱情，她的做人做事，她的大愛，她的一切一切的美好，都永遠刻在我們每一個人的心中」。