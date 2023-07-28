34歲台灣桌球好手江宏傑昨(27日)到日本東京舉行記者會，控訴前妻福原愛不依日本法院判決，涉嫌「ABDUCTION（綁架）」，對此，日媒訪問到形象戰略專家乳原佳代，對方表示江宏傑穿著黑色西裝、打灰色領帶，一出場時沒有任何表情和情緒，「很突出的是，簡直就像是在服喪」。

江宏傑昨現身日本，與在當地有「國民女兒」之稱的福原愛正面對決，表示很感謝日本的法院判他勝訴，但福原愛並未遵守判決，跟先前相比，江宏傑整個人顯得憔悴不少，據《日刊體育》報導，形象戰略專家、神戶情報研究生院大學客座副教授乳原佳代則認為，從江宏傑的打扮和動作語調看來，像是在服喪，充滿了違和感。

江宏傑被指表情、態度很像在服喪。（圖／美聯社AP）

而《體育日本》報導，電視節目《羽鳥慎一早間秀》主持人羽鳥慎一聽聞福原愛事件，表示如果這種情況繼續下去，福原愛很有可能被裁定須「強制執行」或遭刑事起訴，評論員玉川徹補充這件事還跟引渡有關，這就是為何江宏傑要招開記者會的主因，而福原愛過去擔任世界乒乓球WTT總經理，還有日本上市公司的外部董事，會不會因為此事而影響，也受外界關注。

江宏傑2016年和福原愛結婚，當時頻被日媒唱衰收入差距太大，是「格差婚」，兩人起初用行動回應外界閒言閒語，未料2021年福原愛回到日本後，不僅被拍到和橫濱男約會，更傳出兩人婚姻早有問題，女方被婆婆言語霸凌，福原愛雖然否認和橫濱男不倫戀，卻被報導年底兩人雙雙離婚正式在一起，也讓過去給人正面形象的福原愛在當地形象岌岌可危。