截至11點20分，加權指數下跌121.44點、為17043.45點，跌幅0.71％，力守「萬七」關卡，今日成交量估增至約4500億元。櫃買指數同步開低挫跌1.19％後逐步回升，截至11點20分下跌0.49％、為223.37點，今日成交量估萎縮至約900億元。

盤面類股跌多漲少，以成交量較大的電腦及周邊設備逆勢勁揚逾4％、資訊服務股漲逾2％領軍，電機機械股漲近1％，金融股小跌0.2％相對穩定。成交量較大的電子股跌近1％，半導體股重挫近2.5％、觀光餐旅、水泥、綠能環保股齊跌逾1％，表現相對較弱。

權值股表現兩極，由廣達(2382)逆勢漲近4％獨強，台達電(2308)漲逾1％、中信金(2891)、中華電(2891)及兆豐金(2886)小漲，台塑化(6505)及鴻海(2317)小跌約0.5％。權王台積電早盤一度挫跌近4％，日月光投控(3711)、聯發科(2454)、聯電(2303)齊跌逾2％，表現明顯疲弱。

群益投顧認為，台股早盤先反映台積電法說調降財測利空，衝擊消費電子族群，盤面仍由主流AI概念輪漲引領趨勢，昨日資金有重回AI三雄等一線股跡象。由於市場波動大，預期指數將於16800～17200點間震盪，可伴隨行情機會靜待拉回止穩後再擇優布局。