大陸證監會市場二部主任王建平日前在「2023年全國專精特新中小企業發展大會上」表示，專精特新「小巨人」企業已成為新上市企業的主力軍。證監會將加強部際央地溝通協作，通過「有形之手」、「無形之手」共同發力，形成覆蓋專精特新企業全生命周期的服務能力，促進專精特新中小企業行穩致遠。

《證券日報》報導，王建平稱，目前多層次資本市場涵蓋股權債權、現貨期貨、公募私募、場內場外等市場，主機板、科創板、創業板、北交所、新三板等股權市場錯位發展，區域性股權市場功能作用逐步健全，為滿足專精特新中小企業直接融資需求提供了體系化的機制安排，取得了顯著成效。

報導稱，具體來看，主要是六方面：一是提升資本市場包容度，助力專精特新中小企業上市融資；二是深化新三板改革，設立並建設好北京證券交易所，打造服務創新型中小企業主陣地；三是創設專精特新專板，完善區域性股權市場生態體。

報導指出，四是完善私募基金監管制度，促進行業更好發揮服務專精特新中小企業的功能作用；五是支持中小微企業在交易所債券市場融資；六是豐富金融期貨產品體系，提供高效的風險管理服務。

資料顯示，截至今年6月底，已累計有1400多家專精特新中小企業在大陸A股上市，占A股已上市企業的28％。其中，今年上半年新上市專精特新中小企業102家，占A股新上市企業的59％。專精特新小巨人企業已成為新上市企業的主力軍。