警方除扣名牌包，另還有要價不斐的庫柏力克熊。（洪靖宜攝）

虛擬幣幣商涉嫌幫詐騙集團洗黑錢，將詐來的不法所得，換成虛擬貨幣後再轉至詐欺集團電子錢包，掩護不法資金流向，從中獲5％至10％不等獲利。從去年8月起，運用該模式洗錢金額超過2億，幣商不法所得也超過1400萬元，警方日前到幣商主嫌家逮人時，發現家中一大片的精品櫃，大牌包包全一一擺放得整整齊齊，數量就多達90個，相當驚人。

刑事警察局南部打擊犯罪中心調查發現，詐欺集團以「富華投信、MAXWAY 投信」等投資平臺，吸引被害人下載投資APP後入金，並將款項匯入詐欺集團指定人頭帳戶中，再偽裝成假賣家與余姓主嫌為首的虛擬貨幣幣商進行假交易，將不法所得換成虛擬貨幣後，再轉至詐欺集團電子錢包，掩護不法資金流向，該幣商從中可獲5％至10％不等手續費，警方粗估從去年8月起，洗錢金額超過2億8042萬元，幣商不法所得超過1400萬元。

警方掌握，有19名被害人掉入假投資陷阱，分別於今年5月22日、6月6日發動2波搜索、拘提行動，共計查獲犯嫌10人，警方到余嫌住家逮人時，發現他家中不僅放有具蒐藏價值，市值約20萬的庫柏力克熊，還不僅1隻，房間內5層精品櫃，放有各大名牌包，各個都是要價不斐，一共多達90個，但是真是偽還要進一步鑑定。由於名牌包數量眾多，警方也不排除是用不法所得購買，甚至用來洗錢。

另外警方查扣3棟房屋3棟、5輛自小客車、現金331萬8500元、凍結帳戶25 萬元、金塊兩台兩五台錢，依當日牌價約18萬7500元、虛擬貨幣「泰達幣」3607單位，價值約10萬元及行動電話、電腦等贓證物。經高雄地檢署對余嫌等5人聲請羈押，高雄地方法院裁定羈押禁見。