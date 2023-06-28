執行署拍賣im.B案主嫌愛馬仕名牌包（台北分署提供）

執行署拍賣im.B案主嫌愛馬仕名牌包（台北分署提供）

執行署拍賣im.B案主嫌愛馬仕名牌包（台北分署提供）

台北地檢署偵辦im.B吸金詐騙案，囑託法務部行政執行署台北分署拍賣變價，台北分署28日下午針對主嫌曾國緯（本名曾耀鋒）及女友張淑芬的9件愛馬仕皮件、LV古董箱進行拍賣，連知名女YouTuber「奎丁」也到場喊價搶標，但沒買成，最後有5件順利拍定，得款283萬元。

台北分署28日下午在財政部台北國稅局中北、中南稽徵所2樓會議室，拍賣偵查中主嫌曾國緯及女友張淑芬所有之愛馬仕（Hermes）名牌包 8件及路易威登（Louis Vuitton）古董箱1件，其中愛馬仕名牌包拍定4件，LV古董箱亦順利拍定，合計金額高達新台幣283萬元。

台北分署表示，拍賣物共計 9 件，均為高單價物品，但仍吸引多達30 組買家前來競買，買氣熱烈，連知名 YouTuber 奎丁也到場出價搶標。在民眾競相出價下，其中愛馬仕公事包、Birkin手提包、CITYNEWS 系列斜背包、豬鼻包分別以 10 萬元、36萬元、22 萬 5000 元及 80 萬元拍定。

另 LV 古董箱競價更是激烈，應買人首次出價即高達 50 萬元，隨後多位應買人輪番加價多達 34 次，最後以 134 萬 5000 元高價拍定。

台北分署表示，今天拍賣所得款項及其餘未拍定的名牌包則將交還台北地檢署後續處理。