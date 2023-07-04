柯有倫（右）和伊甸基金會副執行長曹儉（左）一起為小君、小君媽媽慶生。（羅永銘攝）

柯有倫今（4）日出席伊甸「相挺無礙 陪你到老」身障老後照顧困境記者會，擔任公益大使。近日＃Me Too席捲演藝圈，柯有倫2012年曾跟宥勝一起合拍偶像劇《我租了一個情人》，被問及演藝圈不平靜，有沒有關心相關朋友？他僅回覆：「希望大家都好，這麼難熬的疫情才剛過，希望大家多關注需要被關心的身心障礙者。」不願模糊焦點。

柯有倫寶貝女兒Mila快3歲，有教女兒要保護自己？柯有倫認為身為父母會盡到保護她的責任、當女兒的保護罩，但社會發生的事情太多，只能確認女兒在當下是安全的，「這個東西（保護自己）讓她自然產生。」他說女兒這個年紀已經分得出好、壞，他反而會開始培養女兒對於有愛心、同情心的敏感度。

這回擔任公益大使，柯有倫說日常中就常碰到身心障礙朋友，他還和一位洗車場的身障員工成為好朋友。他透過伊甸基金會更深入了解身障朋友照護的辛苦，「我跟太太光照顧女兒就頗有壓力，那個壓力閉上眼睛都能想像。」他認為照顧身障者的辛苦一定能熬過去，外界能給予的就是妥善的協助。

柯有倫最近的演藝重心放在實境節目拍攝上，才剛和哈林一起騎腳踏車環島，現在遠到屏東錄製客家實境節目。出外景時間長，他只能靠視訊和女兒煲親情，「到目前為止的工作，希望都安排可以回家。」