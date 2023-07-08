「時尚媽咪」Melody昨(7日)無預警宣布和富商吳育奇結束17年婚姻，而出生在美國，又是美國華埠小姐出身的她給人相當洋派的形象，早年更以藝名「殷悅」出專輯，但她其實有個非常陽剛的本名叫做劉恭顯，過去她在《康熙來了》表示會取這個名字是因為祖譜，家中三個女兒都是恭字輩。

Melody於2015年時曾上《康熙來了》最後倒數系列特輯，可見她早年大方談前男友陶喆為她做的歌，也多次分享生育和經營家庭的不易，跟蕭敬騰合唱的片段更是讓她害羞到拿絲巾遮住頭，笑說誰想看自己15年前的樣子，也驚訝自己當年居然會願意談陶喆，「沒想到我那時候這麼大方」，接著對老公、婆婆隔空示愛，表示晚上會回家吃飯。

2015.12.09《康熙來了》無論如何我都要再上一次康熙Ⅱ（34:42起）

小S此時問Melody真正的中文名字到底是什麼？Melody說：「很剛硬，姓劉」，小S隨即接話說：「劉硬砲？」笑翻眾人，Melody才脫口說正確答案是劉恭顯，蔡康永驚訝回：「這麼老氣的名字」，Melody也無奈笑說很像老頭，家裡三姊妹名字前兩個字都是「劉恭」，是因為祖譜的設定，小S反虧：「妳老公知道妳叫劉恭顯嗎？」

Melody接著傻眼說老公當然知道，身分證配偶欄上都會有本名，蔡康永補刀笑說會不會郵差送來掛號信，喊名劉恭顯結果沒人要簽收。至於當年接拍《我家是戰國》，蔡康永逼問Melody是不是想藉機離開家裡呼吸新鮮口氣？Melody愣了一下沒直接否認，接著補充說是王偉忠打電話邀她時太會說話，才讓她不得不答應。