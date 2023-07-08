貴婦女星Melody（殷悅）昨（7日）無預警宣布離婚，17年夫妻情畫下句點。消息傳開後，許多網友都震驚不已，直言現在只相信蕭敬騰、Summer那對的愛情。

Melody是美國華埠小姐出身，擁有洛杉磯加利福尼亞大學高學歷，24歲她以歌手身分在台灣出道，後來透過家人認識身家傳280億、大15歲富商吳育奇，交往不久後閃電結婚，婚後定居台灣，陸續生下2名女兒，家庭生活看似幸福、美滿，想不到Melody斬斷17年婚姻，還有感而發地說：「日子是自己在過，冷暖自知，只有自己才知道怎麼對自己好。」

消息傳出後，Melody多年的主持搭檔沈玉琳表示事前完全不知情，也是看了IG才知道，目前都在了解中，先不打擾Melody，《11點熱炒店》節目製作單位同步透露事前沒聽說。由於Melody過去常發文誇讚老公，夫妻感情看似甜蜜，卻突然宣布離婚，Dcard網友不禁驚呼：「連Melody也離婚，我現在只相信老蕭Summer那對的感情」。

蕭敬騰和經紀人Summer合作16年，過往常傳出緋聞，但都遭到當事人否認，上月27日蕭敬騰突宣布正式告別單身，原來他向Summer求婚成功，小倆口總算可以光明正大的愛，而這段戀情獲得外界祝福，認為蕭敬騰從出道至今只愛Summer，相當難能可貴。