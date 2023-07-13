許多夫妻可能會因為家庭各種相處磨合問題選擇離婚。一位女子表示，她婚後和老公一起住在婆家，沒想到公婆喜歡到處亂塞錢，找不到了就跟老公說是她拿的，某天她終於忍不住決定報警，事後警方和法院果真還她清白，最後她趁勢訴請離婚也成功，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「匿名3公社」發文指出，公公、婆婆喜歡把錢到處亂塞，結果自己找不到錢時，就跟老公說是她拿的，某天她終於受不了被抹黑，直接瞞著所有人撥打110報警處理，「我公公婆婆錢不見了，懷疑是我拿的，我希望警察還我一個公道」。

原PO透露，當時婆家和左右鄰居全都嚇一跳，勸她和解別搞得太難看，不過她堅持己見不願妥協，警方也只能秉公處理，最後警方和法院果真還她一個清白，原PO更趁機在法院訴請離婚成功，離開讓她覺得噁心的婆家後，她才突然覺得無事一身輕，直呼「真慶幸自己沒有小孩」。

對此，許多人紛紛回應，「第一次看到這麼棒的方法，直接這樣上法院不但可以反誣告，順便離婚，讓他們啞口無言，這樣也好教訓一下亂講話栽贓的後果」、「幹得好，離開那一堆肖欸，觀念正確」、「跟我阿公一樣！自己錢亂丟掉到櫃子後面，就亂講話是我拿的，還扯我的頭髮搧我，逼我把錢拿出來」、「妳會這樣做，代表妳的另一半沒有站在妳的立場想」。