許光漢透過拍照記錄生活。（OPPO提供）

許光漢近日受邀再度成為知名手機品牌的「明星夥伴」，愛好攝影的他，提到生活與工作幾乎和手機形影不離，笑稱偶爾會在放空的時候不小心「搞消失」，暫時和繁瑣的訊息告別，「身邊的同事都很體諒我，暫時找不到我的時候，都知道我在休息，也給我很大的空間，不過我還是會接大家電話啦」。

工作行程一路滿檔的許光漢，下半年仍是馬不停蹄的拍戲行程，在忙碌的空檔，許光漢透露：「我自己舒壓的方式是找時間運動，最近也想嘗試新的運動，像是一些球類。另外等一切忙到告一段落之後，我想嘗試徒步旅行，地點目前還未知，慢慢的邊走邊看風景感覺很舒服。」透露最近才剛看完影集《怒嗆人生》。

此外，他也分享近期一次休假露營是與朋友一起，他笑說自己比較是重視儀式感的「氣氛組」，會先搭好帳篷，然後放置燈光還有煮飯的廚具，每個人也都會準備一些小菜、飲料，放鬆節奏讓他直呼偶爾會懷念起悠哉看風景的日常。緊接著他也將投入新戲的拍攝，期待新作品能很快與大家見面。