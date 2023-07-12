天下南隅８樓公共遊憩空間圖書館。（業者提供）

天下南隅房型主打「兩天一夜台南小旅行出發」。（業者提供）

搶攻國門重開後的國際旅客，台南天下大飯店宣布改裝，2020年起由「本事空間製作所」統籌設計，超過三年時間的整裝，以「天下南隅」之姿全新登場，從一座見證台南歷史與時代風華的傳奇飯店，到今日引領新復古浪潮與混搭台歐風格的新地標，希望能從《老台南人的共同回憶》進化到《世界旅客在台南最期待的一隅》。

天下南隅董事長特助林子鈞表示：「從許多老台南人擁有共同回憶的『天下大飯店』到今日的『天下南隅』，我們期許這個老字號的獨立飯店能成為世界旅客在台南最期待的一隅；台南有多處『巷子內』才懂、營業時間全憑任性老闆決定的好地方，此次住房專案內的《天下PASS散步地圖》 集結了和我們有相同理念、擁有自由魂非主流的店家，藉由散步認識舊城之美是最簡單的方式，大家邊走邊看、細細品嚐，希望能為您的台南行帶來難忘的美好回憶。」

「天下南隅」客房樓層從5至12樓，共有90間客房5種房型（雀躍、標準、豪華、搖擺、套房），「本事空間製作所」以深色木頭、搭配古銅與雅緻藤編，巧妙地將Mini Bar和開放式掛衣間、穿衣鏡合而為一成為房間中時髦的角落，房內為旅客精挑台南具特色的工藝選物，如：Mini Bar上放置茶與咖啡包的精巧圓罐來自鄰近的「隆興錏鉛店」，是超過一甲子歲月的手工技藝；源自1923年的百年布莊「錦源興」，以織品印花圖樣設計專業，再現建築外觀的窗框造形，為備品袋、吹風機袋、府城蚊香袋等專屬外袋設計獨家印花。

床頭板延續深色木板、小片磁磚和古銅材質讀書燈，暖棕、青藍與古銅，揉合出紳士氣味，旅客們可以自己帶上喜歡的黑膠唱片或是在一樓服務櫃檯免費租借，使用房間內的黑膠唱片機，播放溫暖音感循著音軌，聆聽那個跨越世代、梳理生命脈絡又充滿人情味的聽覺記憶；每間房皆有乾溼分離的衛浴設備、全自動免治馬桶，歐洲進口品牌沐浴備品，磨石子地板與墨綠色大理石流理檯面，中性沉著氣息塑造質感洗漱空間。北美進口SPF原木床座、強化人體工學的專用彈簧床墊、同時也貼心準備兩種不同硬度的枕頭，讓所有的旅客夜夜好眠、充分休息。

最高等級房型的「南隅套房」位在12樓，曾有兩任元首下榻，為許多企業家、學界泰斗、娛樂圈明星旅宿天下南隅的首選房型，18坪的空間分區從廊廳、客廳、轉角酒吧、落地式古董黑膠唱機，臥房擁有遼闊的視野，坐擁天下直接挑望赤崁樓、感受輕奢華的舒適享受。

「豪華客房」室內約10坪是館內最受歡迎的房型，房內附有戶外專屬小陽台，提著府城蚊香袋坐在戶外，與家人朋友享受南國風情的悠閒安逸；「搖擺客房」12坪的空間設計提供三人到四人通鋪，是許多親子部落客的推薦房型；「標準客房」約8坪是許多商務客的首選，一拋白天的工作壓力，回到這裡如同回家一樣放鬆親切，指定下榻房號1108與1008還能完整擁有赤崁樓全景。位在8樓的「雀躍房型」上下舖設計營造同住時的樂趣，最受年輕族群的喜愛。