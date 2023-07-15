台灣MeToo風波連環爆，指控許傑輝的女星黃云歆和控訴陳建州的前黑澀會美眉大牙（周宜霈），近日一起相約碰面，在場的還有挺兩位的女藝人小嫻，大牙感性地寫下：「謝謝妳們給我的正能量，很久沒有吃這麼多、這麼開心了。」

大牙今（15日）在社群分享姊妹淘聚會的照片，原來她和黃云歆、小嫻以及另一位女性友人在餐廳相聚，當天她戴著眼鏡，身穿牛仔背心，黃云歆則別著髮夾，穿著露肩的上衣，兩人都對著鏡頭露齒燦笑，氣色都很不錯。

大牙同時寫道：「姐妹開心聚，謝謝妳們給我的正能量，很久沒有吃這麼多、這麼開心了，愛妳們。」，網友紛紛留言打氣：「這麼陽光，就不用怕黑啦」、「當心黑豬網軍」、「正義終將必勝」、「婦仇者聯盟，加油」、「不要怕惡勢力」。

黃云歆是MeToo浪潮中首位站出來的女星，她指控許傑輝在《台灣舞孃》排練時要求她穿丁字褲、馬甲「私下交性感作業」，甚至在演出前夕要她胸部夾巧克力，引來表演老師金勤、中信兄弟啦啦隊短今（胡馨儀）、演員森森、女團A’N’D成員韓忠羽、演員陳歆妍等也出聲爆料，許傑輝人設翻車後，已宣布退出演藝圈。

大牙則在上月底揭露陳建州11年前企圖在香港飯店侵犯她，而陳建州和范瑋琪聯合透過律師聲明否認並提告求償1000萬，「微風女神」郭源元不願讓大牙孤軍奮鬥，隨後發文一同指控陳建州過去的狼行。後來，大牙表示有網友私訊提醒她「小心對方網軍攻擊」，不久後真的冒出一排重複的留言，黑人的臉書同樣遭到網軍洗版，不斷提醒：「哥～該付款了喔！」引發外界聯想。

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