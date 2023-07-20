黃子佼遭爆料多年前性騷，事發後他一度情緒不穩送醫，隔日黃子佼低調出院，而他的粉絲專頁和個人臉書都被關閉，今（19日）黃子佼助理代發2萬字長文，提到這陣子的心路歷程，談到自己的掙扎與絕望，許多網友看完後在下方暖心鼓勵，有人直言：「MeToo事件你是最有誠意出來說明的人！」

MeToo事件延燒後，被指控藝人有許傑輝、陳建州、NONO、黃健瑋、宥勝等人，幾人反應不一，許傑輝宣布退圈，有些人選擇進入司法程序捍衛清白，黃子佼發布長文對曾傷害的人表達歉意，歉意轉化成自毀的行為，「我想道的歉，有多麼用力。自責與無助，無法重組人生，只能推翻自我的生命旅程。」

黃子佼發長文，網友紛紛湧入鼓勵。（圖／黃子佼facebook）

2萬字長文發布後，網友們湧入留言，大多都是善意鼓勵聲浪，「至少me too 事件你是最有誠意出來說明的人！希望你好好加油努力站起來、大眾還是願意給你機會的！不要放棄自己、你很有才華的！」、「加油加油，活著就有希望，知錯能改善莫大焉，努力彌補一切，雨過總會天晴！」、「事件會落幕，生活還是要繼續過」、「加油！我很希望你能夠重新站起，重新來過。這段時間很多藝人都被揭露瘡疤與底細，但你是我唯一願意再度接納的人，因為我可以感受到你內心的拉扯與痛楚，更可以感受到你願意面對自我的內心。」

★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

★《中時新聞網》提醒您：未經審判證明有罪確定前，應推定其為無罪。