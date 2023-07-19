網紅「小紅老師」日前點名男星NONO（陳宣裕）涉嫌性騷擾，還引出超過25名受害者聯署對NONO提告，近日，小紅老師收到恐嚇訊息，對方放話會找黑道「處理」她，讓小紅老師不得不發「不自殺聲明」，而另一名聲援小紅老師的網紅「馮語婷」昨(18日)也跟進喊話，要NONO等人出來面對自己的錯誤，有網友質疑：「真懷疑是不是雞排哥（指NONO）開假帳號，自導自演，扯到天道盟」，馮語婷也回應了。

馮語婷先前曬出受害者委託的聊天截圖，曝光NONO在車上並摸受害者大腿的照片，已證明NONO確實有性騷擾嫌疑，昨她曬出合成照片，喊話最近「MeToo」運動被點名的宥勝、NONO、「黑人」陳建州，事發至今都快滿月了，這三人先前以名人身分賺了許多公眾財，卻不敢出面道歉或澄清傳言，非常惡劣。

馮語婷回應網友。（圖／翻攝自馮語婷臉書）

馮語婷接著逼問：「真的認為臺灣人很健忘嗎？還是覺得風頭過了又可以重返？」，她轟這三人若不敢面對，這輩子就沒有回頭機會，還會一輩子被貼上負面標籤連累家人，引來網友回：「台灣真的很健忘..也很大度..新聞一下就被那什麼無聊的白飯給洗掉了」，馮語婷說：「所以要堅持讓這件事情曝光」，有人問：「Nono為什麼還沒有被傳喚」，馮語婷無奈說：「臺灣司法，呵呵」。

馮語婷更承認，第一時間就知小紅老師被威脅恐嚇，另有人好奇問會不會是NONO自己開假帳號恐嚇，才會扯到天道盟，馮語婷回應：「他應該沒那麼北爛」。而小紅老師日前公開遭威脅訊息，強調自己沒有輕生念頭，若突然消失，希望大家可以幫她討公道，引來眼尖網友同樣好奇問：「這很可能是他的敵人做的事，誰會這麼笨還亮出名字，不過這也說明他的敵人蠻多的」。

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