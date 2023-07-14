以藝術行政身份在畫廊工作數年，同時仍持續在創作路上實踐不輟。仲崇毓的《上班下班》一展，以藝術創作者與藝術行政的雙重身份作為貫穿，將已熟悉屬性的畫廊空間，翻轉出更多可能的觀展視線。

展名以「上班下班」為題，仲崇毓試圖在上下班打卡這種被社會規則化的職場機制中，透過自己對於畫廊空間的了解，巧妙地模糊掉在制式結構裡的邊界。一邊仍在每一檔展覽中，運用自己對於空間與器材的專業，幫助藝術家解決佈展上的技術問題，用理性的眼光讓浪漫而理想性的展覽想像，找尋得以落實的方法；他也習慣把自己放到藝術家的位置，以創作者的眼光去理解每一檔展覽的精神需求。這種感性與理性不停切換的思考模式也顯現在他的創作脈絡之中。

仲崇毓習慣以透視法構圖，或以建模軟體先模擬出畫面草圖，再以水泥作為媒材將畫面構築在木板上，這種先打稿再製圖的過程，亦反映出他將藝術行政具備步驟與條理的工作方法融於其創作姿態中。此外，在他的作品畫面中 建築物總是被水泥分割地邊界感分明；空間的概念在精準的透視下，隨著抹刀的平塗起落，被仲崇毓以平整且近乎潔癖的手法整抹出來。

2021年仲崇毓便以聯展藝術家的身份，參展了由策展人吳牧青策畫的《creN／Ature 物.自.造.》，《上班下班》可視為當時的創作延伸，除了持續摸索「作品／非作品」的邊界外，在空間的使用上他亦善用了自身經驗的主場優勢，將空間以墨斗中的棉線作出區隔。展間在棉線的切割中，摒棄了木作的厚重與強烈的結構感，體現出仲崇毓對於空間尺度的平衡與拿捏，既輕盈通透又帶著對空間操作的熟練與別有洞悉。