羅大佑今回母校高雄中學舉辦講座。（大右音樂提供）

羅大佑今回母校高雄中學舉辦講座。（大右音樂提供）

羅大佑下月將推出全新概念專輯《愛‧河‧人間》，近日他南下幼時居住的高雄LongStay，並舉辦多場講座，今（16日）羅大佑回到母校「高雄中學」，舉辦《我的音樂成長在鹽埕區》講座，與學弟妹們分享他如何選擇走上音樂之路。雄中從未改變的校門、校園中的老松樹、著名的紅磚建築，都令羅大佑彷彿回到當年，他笑稱唯一沒想過的事情是「現在的雄中居然有女學生！」

就讀雄中時，他最喜歡在週末的時候，與朋友相約去空無一人的音樂教室彈鋼琴，「那時的音樂老師偶爾會讓音樂教室沒有鎖住，在空蕩蕩的音樂教室中彈鋼琴，空間中會有琴聲的迴音，感覺非常棒」；當時家中已有電吉他的他，曾帶著全套設備，到學校彈電吉他給同學們聽，還特地選在露天的場地，他大方認了當年電吉他非常稀有，「的確是有點想炫耀的心」。後來走上搖滾音樂這條路，也是因為在高雄時學習的電吉他跟電子琴，「我的第一把、第二把電吉他都是在高雄買的，我才想起我是屬於『電派』的，而高雄正是我音樂路真正的起源」。

這次回雄中演講，他最想跟學弟妹分享的，是他花了10年時間，尋找自己人生真正想做、有能力做到的事情，並且與家裡溝通不做醫生要做音樂的這段旅程。羅大佑在醫學院念了7年，也當了2年醫生，但卻花了十10年時間才決定不從醫，「選擇人生的職業不是那麼容易的事，真正花了那麼多時間想的事情，才能走得遠」，他也花了10年的時間才說服家人讓他做音樂，「給你那麼多錢做醫生，你跑去做音樂，不誤正業，養不活自己怎麼辦」，現在70歲還在做音樂的他，用努力與實力證明了自己的選擇沒有錯誤。

羅大佑也感到自己身為戰後嬰兒潮的一代，其實是相當幸運的，正處經濟起飛的年代，只要用雙手打拼就能有收穫，現在的年輕人找工作已經非常辛苦，競爭的對象漸漸變成機器人，這也是他這次回到高雄舉辦系列講座的初衷，希望給年輕人找回一點「人」的本質，「新冠疫情是地球對人類的警告，不要發展得太快、不要發展過度，人還是要靠雙手、靠自己努力、靠很好的人際關係，不能靠網路加權力來發達」。