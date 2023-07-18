相愛容易相處難，一名女網友和老公16年婚姻走不下去，決定離婚，就在離婚當天，老公包了16顆水餃給她吃，讓她相當感傷，邊吃邊流淚；許多網友留言替原PO打氣，也有網友認為男方這舉動是有含意的，感嘆表示「婚姻就像是顆水餃，『包容』，沒有『包容』，一煮就散光光。」

一名女網友在臉書《爆廢公社二館》貼出一盤水餃照片，並發文寫下「離婚當天，老公包了16顆水餃，因為我們結婚16年，盡在不言中。」她坦言「邊吃水餃邊流眼淚」。

原PO短短4句話加上1張照片引起許多討論，網友紛紛留言，「他其實心中是有妳的」、「不錯，離婚還煮水餃給妳」、「好聚好散吧」、「既然要離婚了，做再多也是沒意義」、「水餃也有故事，加油！」

也有許多網友猜測原PO老公做這件事的含意，「暗示你睡覺16年，就像水餃16顆一樣，不能再多了」、「因為雖小16年嗎」、「或許把16年的回憶一顆一顆吃掉，消化掉回憶再重新出發」、「象徵16年的互相包容」。

一名網友形容「婚姻就像是顆水餃，『包容』，因為餃子皮可以好好包容餃子餡，它們才能緊緊地結合在一起，餃子經過開水煮、滾、燙，最後才能變成香噴噴又白胖胖的餃子；沒有『包容』，一煮就散光光。」