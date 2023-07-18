今天天氣仍不穩定，南部及東南部不定時有局部陣雨，中央氣象局針對恆春半島發布大雨特報，其他地區午後容易有局部短暫雷陣雨，中部以北及各地山區有大雨機率。第4號颱風「泰利」昨晚登陸廣東，持續朝西北西方向遠離台灣；另一熱帶擾動最快明天生成第5號颱風「杜蘇芮」，氣象專家表示，杜蘇芮強度將達中度以上，比泰利強很多，目前路徑仍有不確定性，應持續觀察。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，今、明（18、19日）兩天「季風低壓環流」影響，水氣較多，局部地區偶有短暫陣雨，恆春半島、花東有較大雨勢；午後強對流發展，慎防局部「大雷雨」及其伴隨的「劇烈天氣」。今各地區氣溫：北部24至36度、中部24至37度、南部25至37度、東部23至36度。

周四至周日（20至23日）季風低壓環流西移，水氣減少，晴朗炎熱；花東仍有局部短暫陣雨，山區及部分平地留意午後雷陣雨。下周一（24日）熱帶系統在呂宋島北部附近，受其外圍環流影響，迎風面東半部降雨增大，背風面西半部晴熱，山區有局部短暫雨。

吳德榮指出，最新歐洲系集模式模擬顯示，另一熱帶擾動的輕颱侵襲最大值之路徑與泰利的路徑類似，由菲律賓東方海面向西北前進，下周二（25日）在呂宋島北部，續朝廣東進行；美國系集模式模擬則顯示，系集平均及各別成員皆比歐洲系集模擬偏向台灣。

兩模式皆模擬明、後天有機率生成杜蘇芮颱風，且將繼續增強至中度以上，比泰利強很多；至於是否侵台？吳德榮表示，目前仍有不確定性，應耐心觀察模式調整。