金曲歌王蕭敬騰2007年由第一屆《超級星光大道》踢館賽而一夕爆紅，出道16年的他唱紅許多經典歌曲；過去他曾多次在鏡頭前分享自己位在南港的八層樓豪宅，他透露，自己之所以購入大房子的主因是為了毛小孩可以有足夠空間可以奔跑，讓網友看了大讚他善良。

蕭敬騰近期在大陸綜藝節目中，與許多毛小孩互動，透露自己自5、6年前領養第一隻流浪狗，之後陸續養了越來越多流浪動物，都一起住在台北的家，現在已經增加到11隻毛小孩，他坦言，自己很怕遇到小動物「怕看到就受不了，看到很多可憐的『小孩』真的需要幫忙，我覺得我自己能力是足夠的，所以我就可以給他們更多幫助」。

此外，蕭敬騰過去曾提到，由於家中的毛小孩都曾流浪，因此大部分都很害怕在走到馬路上，而為了讓牠們有足夠空間可以奔跑，於是當年購入豪宅時有將這點納入考量，在家中設置一個寵物專屬樓層，屋外還有超長庭院供毛小孩活動。

事實上，蕭敬騰豪宅共有8層樓，他所居住的「天開圖畫」社區戶少、別墅僅5戶，因此隱密性很高；一踏入家門，就可見一台紅色烤漆鋼琴，往前走的空間是廚房和餐廳，地下室規劃了展示收藏球鞋和重機的空間，旁邊則是運動區，還有無邊際設計的獨立泳池，此外，豪宅內還有畫廊、健身房、游泳池、音樂房等設施，堪稱是「私人渡假村」等級。