知名天后李玟近年罹患憂鬱症，經過長時間治療仍不敵病魔而輕生，享年48歲，消息一出震驚外界。小S日前被黃子佼點名爆料後神隱11天，5日晚間得知李玟過世，她難過發出「R.I.P.」的貼文，之後還在留言區坦言自己忍不住哭了，「我真的好難過。」

小S 6日凌晨在Instagram的貼文留言區透露，以前上節目的時候，只要有李玟在，她就會很害怕，「因為她永遠是最棒的、最陽光的！我覺得我這輩子都追不上她！」小S也表示李玟在她心中一直是永遠不會被打敗的人，5日聽聞對方輕生，她忍不住哭了，驚覺人真的非常脆弱，「有一天我去找妳，可以告訴我是什麼擊敗了妳嗎？因為妳是我的女英雄forever。」

李玟5日傳出逝世消息，立刻震撼外界，其二姊悲痛表示，李玟數年前不幸患上了憂鬱症，經過長時間與病魔抗爭，可惜近日病情急轉直下，本來今年是她出道30週年，如今與世長辭，二姊不捨表示：「作為CoCo的家人，我們非常感恩和榮幸有一位這麼優秀、傑出的妹妹，感恩上天賜給我們一位這麼善良的天使，希望現在她去了更快樂的地方，不再受抑鬱症煎熬」。

李玟的經紀公司發文也證實她離世的消息，並發文哀悼：「李玟自1994年出道以來一直享有輝煌的音樂生涯，她是華人的驕傲，她的履歷一直被所有人深深記得，她不僅將東方音樂和文化之美帶到全球觀眾的視線中，並且用歌聲、舞蹈以及正能量讓大家感受到她希望帶給大家的力量。」此外，也向粉絲喊話：「雖然CoCo離開了，但希望她的愛和光芒永遠照耀著我們每一個人。」

★《中時新聞網》關心您，服用精神科藥物，請勿自行停藥！衛福部24小時安心專線：0800-788-995。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

張老師專線：1980